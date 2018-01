Für kalte Wintertage: Die 4 beliebtesten Multiplayer-Spiele

Multiplayer-Spiele – also Online-Games, die mit mehreren Spielern gemeinsam gespielt werden, sind ideal für kalte, ungemütliche Tage, an denen man nicht das Haus verlassen möchte. Das Angebot an Multiplayer-Games ist riesig. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen und möchten vier der beliebtesten Spiele kurz vorstellen.World of Warcraft, kurz WoW, ist ein MMORPG – ein Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel. Hierbei handelt es sich nicht um irgendein Spiel, sondern um. Bei World of Warcraft wählt jeder Spieler einen Charakter, der u. a. durch Ausrüstung und Erfahrung mehr und mehr an Stärke gewinnt. Den Spieler erwartet eine außergewöhnliche Fantasy-Welt mit Elfen, Orks und riesigen Ungeheuern. Actionreiche Kämpfe gepaart mit wunderschön erzählten Geschichten ergeben einen großen Abenteuerspielplatz für die Sinne.Der wohl mit Abstandist Counter-Strike (CS). Hierbei müssen zwei Teams ein bestimmtes Ziel erreichen. Bei den Teams handelt es sich zum einen um Terroristen und zum anderen um eine Anti-Terror-Einheit. Je nachdem, zu welchem Team man gehört, müssen die Spieler Geiseln festhalten und eine Bombe platzieren bzw. versuchen, die Bombe zu entschärfen und die Geiseln zu befreien. Vor jeder Runde haben beide Teams ein paar Sekunden Zeit, um die notwenige Ausrüstung zu kaufen. Das Geld hierfür haben die Spieler in den vorherigen Runden verdient. Zur Auswahl stehen u. a. Waffen, Panzerwesten und Hilfsmittel zur Bombenentschärfung. Um das Multiplayer-Spiel hat sich eine riesige Fangemeinde gebildet, die sich im Netz untereinander austauscht Der noch relativ junge Online-Multiplayer-Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) entwickelte sich bereits kurz nach seiner Veröffentlichung im März 2017. Schon nach wenigen Wochen schossen die Userzahlen in astronomische Höhen . Die Spielewelt von PUBG ist eine abgelegene, weitläufige Insel, die an die ehemalige Sowjetunion erinnert. Die Spieler landen via Fallschirm auf der Insel. Das Ziel: möglichst lange zu überleben. Verschiedene Waffen, Fahrzeuge und weitere Ausrüstungsgegenstände helfen beim Überlebenskampf. Gewonnen hat der Spieler bzw. das Team, das am Ende übrig bleibt.Bei League of Legends ist vor allem strategisches Handeln gefragt. Ziel ist es, mit seinem Team, das aus drei oder fünf Mitgliedern besteht, die eigene Basis zu schützen und die gegnerische zu zerstören. Geschützt und unterstützt werden die Spieler von Geschütztürmen und Vasallen. In der Comic-haften Spielwelt blickt man aus der Vogelperspektive aufs Geschehen. Zu Beginn des Spiels ist jeder Player auf Stufe 1 und kann sich im Verlauf bis zur Stufe 10 hocharbeiten. Auf diese Weise wird der Spieler immer stärker und erhält mehr Gold, das er für den Kauf von Ausrüstung, Waffen usw. nutzen kann. Jeder Spieler verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, die während des Spiels taktisch klug eingesetzt und optimiert werden können.Im World Wide Web findet sich ein schier unendlich großes Angebot an Multiplayer-Spielen – darunter viele kostenpflichte aber auch sehr viele beliebte kostenfreie Games . Ausprobieren lohnt sich!