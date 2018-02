The Big Balmy - Qualitäts-Burger & Streetfood

ah. Landkreis. Die Situation kennt wohl jeder: Was soll man in der Mittagspause essen? Oder es ist eine Party geplant und man hat keine Idee für das Catering. Für diese Fälle gibt es die Spezialisten von The Big Balmy. Mit ihren Food Trucks sind die Streetfood-Experten „überall da, wo der Hunger ist“ und versorgen ihre Gäste mit leckeren Gourmet-Burgern und anderen Streetfood-Kreationen. Das Hamburger Unternehmen verfolgt das strenge Credo „global inspiriert, regional perfektioniert, weltoffen und heimatverbunden“. Das bedeutet für die Besucher von The Big Balmy, dass sie aus dem Truck heraus hochwertiges Streetfood mit Zutaten regionaler Produzenten erhalten.

The Big Balmy arbeitet bewusst mit Betrieben aus der Region zusammen, denn die Herkunft und die Qualität aller Zutaten sind dem Team besonders wichtig. So beziehen die Burger-Jungs ihre saftigen und frischen Freilandrind-Patties sowie Pulled Pork von der renommierten Jesteburger Fleischerei Cordes. Die Brotprodukte liefert der Holzofenbäcker aus Sauensiek. Perfektioniertes Backhandwerk trifft so auf beste Zutaten aus der Region.Der Erfolg gibt dem Konzept Recht. Seit das Unternehmen 2013 gegründet wurde, wächst es stetig. Daher sucht die Balmy Familie auch weiterhin neueMitarbeiter, die motiviert sind, und die Balmy Food Truck-Besuche der Gäste zu einem Höhepunkt zu machen. Ob Truckleiter in Vollzeit oder Truckmitarbeiter in Teilzeit: Bester Service, Freude im Umgang mit Menschen und Spaß an Streetfood, das gehören dazu. Das Einsatzgebiet ist in und um Hamburg. Dort bietet The Big Balmy bei Events, Festivals und Caterings die Premium Burger und das Streetfood an. The Big Balmy offeriert seinen Service sowohl im Privat- als auch Business-Bereich. Die beiden Geschäftsführer Claudio Pekrun und Hubertus von Wedel sind sich einig: „Wir möchten eine echte Alternative zum Edelstahl- Catering anbieten und unseren Gästen ein individuell angepasstes Event mit hochwertigen Produkten präsentieren. Das Gesamtpaket von einem coolen Food Truck, einem motivierten Team, glücklichen Gästen und einem besonderen Anlass – das macht The Big Balmy aus!“Wer den The Big Balmy Truck für eine Veranstaltung ordern möchte, kann sich unter Tel. 040-69278630 oder www.thebigbalmy.com an das Team wenden, das gerne Fragen beantwortet.