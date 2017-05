Buchholzer C-Team hat Aufstieg geschafft

(cc). Die Nachwuchstänzer aus dem C-Team der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz sich einfach nicht zu stoppen. Als Vizemeister der Oberliga Nord schafften sie den Aufstieg in die Regionalliga. Am letzten Wettkampftag in Syke wurde die Buchholzer Truppe mit ihren Trainern Florian Hissnauer, Björn Poll und Meike Schumann mit der Wertung 22333 Zweiter. Den Sieg sicherte sich das Team Oldenburg. Trainer Florian Hissnauer lobte: „Die Mannschaft hat super mitgearbeitet und auch Ehrgeiz gezeigt. Jetzt müssen wir uns eine Liga höher beweisen – die Vorbereitungen haben schon begonnen.“ Als letztes Team von Blau-Weiss wird das D-Team, das sich bereits als Tabellendritter zum Aufstiegsturnier zur Oberliga qualifiziert hat, seine Landesligasaison am 27.Mai in Stade beenden. Um den Aufstieg werden die besten vier Mannschaften beider Landesligen tanzen.