Buchholzer Lateinformation holt DM-Bronze

Mit einer Finalwertung von 31,46 wurde das A-Team von Blau-Weiss Buchholz bei der Deutschen Meisterschaft (DM) der acht besten Tanzformationen am gestrigen Samstag in der ÖVB-Arena in Bremen für seine Leistung mit dem Thema: "The Team" mit der Bronzemedaille im Latein belohnt. Sie ließen damit das A-Team der TSG Bremerhaven (30,33) hinter sich, dass das Finale auf dem vierten Platz beendete. Das Team vom gastgebenden Grün-Gold-Club Bremen (34,08) verteidigte seinen Titel. Der Vizetitel ging an das A-Team der FG T.T.C Rot-Weiss-Silber Bochum-Velbert (32,69). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.