Triathlet Reinhold Wolter (79) bereitet sich in Italien auf die Weltmeisterschaft vor

Mit einer Trainingswoche in Italien bereitet sich Triathlet Reinhold Wolter (Foto, Mitte) vom VfL Jesteburg auf die Europameisterschaften im Wintertriathlon vor, die Ende Januar 2017 in Otepää (Estland) stattfinden.Gemeinsam mit den Europameistern im Triathlon-Langdistanz, Marianne (AK 60) und Peter (AK 65) Grünebach, machte sich der 79-jährige Brackeler mit Ski-Langlauf für den sportlichen Wettkampf in Estland fit. Reinhold Wolter ist der amtierende Weltmeister (AK 80) im Wintertriathlon und muss in Estland seinen Titel als Europameister verteidigen.