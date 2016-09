Turntalente trumpfen auf

TURNEN: Buchholzer Mädchen mit tollen Leistungen

Bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften in Hannover machten die Turntalente aus unserem Landkreis in den Altersklassen (AK) 8 bis 11 und in der AK 7 um den „Pumuckl-Pokal“, die im Rahmenprogramm durchgeführt wurden, mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam.Gleich drei Goldmedaillen sicherte sich Mariam Schill von Blau-Weiss Buchholz, die den Landestitel im Mehrkampf und jeweils Gold am Boden und am Schwebebalken in der AK 10 holte. Landesmeisterin in der AK 10 wurde ihre Vereinskollegin Mariam Schill. Bei den Jüngsten (AK 7) holte Maja Thom (ebenso Blau-Weiss) am Boden den Vizetitel. Lea Pauline Scholz vom TSV Buchholz 08 gewann in der AK 7 die Bronzemedaille am Schwebebalken und am Stufenbarren.