Retzlaff Rollladen- und Sonnenschutztechnik am neuen Standort: Tag der offenen Tür am Samstag, 10. März

ah. Buchholz. „Ein toller neuer Standort. Wir freuen uns, dass wir unseren neuen Firmensitz zum 40-jährigen Firmenbestehen hier eröffnen konnten“, sagen Mohamad Mohamad und sein Sohn Adham Mohamad, die zusammen die Firma „Retzlaff Rollladen- & Sonnenschutztechnik OHG“ leiten. Der neue Standort liegt an der Ritscherstraße 9 im Gewerbegebiet „Trelder Berg“.

Um ihren Kunden und allen Interessierten das neue Gebäude vorzustellen, veranstaltet das Team am Samstag, 10. März, von 10 bis 16 Uhr einen „Tag der offenen Tür“. An diesem Tag erhalten Kunden zehn Prozent Preisnachlass auf ihre Markisen. Zusätzlich gibt es weitere attraktive Angebote. Kleine Snacks und Erfrischungstränke stehen an dem Tag für die Besucher zur Verfügung.Eröffnet wurde der Firmensitz am 1. Januar dieses Jahres. Die Ausstellungsfläche hat eine Fläche von rund 200 Quadratmetern, die angrenzende Halle ist ebenfalls rund 200 Quadratmeter groß.In der Ausstellung werden verschiedene Sonnenschutzanlagen, Rollläden, Terrassendächer sowie Fenster und Haustüren gezeigt. Auch die Funktionsweise der Objekte wird vorgeführt.Das Leistungsspektrum der Firma ist umfangreich: Es reicht von Markisen, Überdachungen, Rollläden, Sonnenschutz, Haustüren, Fenster, Smarthome-Technologie bis zum Insektenschutz. Dabei kann sich der Kunde über einen Service aus einer Hand freuen. Als Meisterbetrieb ist das Team zu jeder Zeit des Bauprojekts der Ansprechpartner des Kunden.Von der ersten Beratung über den Vorort-Termin, der gut vorbereiteten Planung, der fachgerechten Montage bis zur anschließenden Wartung reicht der Service.Das Team legt großen Wert auf eine perfekte Zusammenarbeit mit ihren Partnern, sodass ein reibungsloser Ablauf garantiert ist. Daher kann die Firma sieben Jahren Garantie auf Markisen und Überdachungen geben.Das bestens qualifizierte Team findet auch für knifflige Bausituationen stets eine Lösung und setzt diese perfekt um.Der Meisterbetrieb blickt auf eine vierzigjährige Unternehmensgeschichte zurück. Gegründet wurde das Unternehmen von Eberhard Retzlaff in Holm-Seppensen.1994 stieß Mohamad Mohamad zu der Firma, welcher durch seinen Fleiß und sein handwerkliches Geschick ein wichtiger Mitarbeiter wurde.Nachdem im Jahr 1996 der Umzug auf das Betriebsgelände der Dachdeckerei Nico Brockmann in Sprötze erfolgte, absolvierte Mohamad Mohamad 2003 erfolgreich seine Prüfung zum Rollladen- und Jalousiebaumeister.Im Jahr 2004 übernahm M. Mohamad das Unternehmen.Sein Sohn Adham Mohamad begann 2007 im Betrieb seine Ausbildung und erlangte nach der Meisterschule 2014 den Titel des Rollladen- und Sonnenschutztechnikermeisters.Seit 2016 führen Vater und Sohn die Firma - nun unter dem Namen „Retzlaff Rollladen- und Sonnenschutztechnik OHG“. Um die rasant ansteigende Produktvielfalt angemessen präsentieren zu können, erfolgte Ende vergangenen Jahres der Umzug in das neu erstellte Gebäude im Gewerbegebiet „Trelder Berg“. Dort haben die Experten genügend Fläche im Ausstellungsraum, um den interessierten die Vielfalt ihres Leistungssprektrum vorzustellen.Retzlaff Rollladen & Sonnenschutztechnik OHGRitscherstraße 921244 BuchholzTel. 04181-280571info@retzlaff-rolllaeden.deÖffnungszeiten:Mo. bis Do. 7.30 bis 16 UhrFr. 7.30 bis 12.30 Uhr undSa. 10 bis 14 Uhr