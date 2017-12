"Schönstes Kinderlächeln" prämiert

Bei der Gewinnübergabe wurde klar, warum diese drei kleinen Sonnenscheine die meisten Stimmen bekommen haben: Bei Möbel Kraft in Buchholz wurden jetzt die Gewinner der Aktion "Wer hat das schönste Kinderlächeln?", die Möbel Kraft gemeinsam mit der DAK Gesundheit durchgeführt hat, gekürt. Fevzi Yavsan, Leiter Junges Wohnen, überreichte jeweils einen Einkaufsgutschein, ein Plüschtier und ein DAK-Präsent an die fröhlichen Sieger. Auf Platz eins landete der kleine Finlay (22 Monate), Sam (2) und Lui Noah (vier Monate) belegten Platz zwei und drei.Ingesamt hatten 28 Kinder an der Aktion teilgenommen, bei der Porträtfotos von den Kindern gemacht und zur Abstimmung bei Möbel Kraft ausgestellt wurden.