Neuer Chor für Rock und Pop in Buxtehude

"Lust auf Jazz, Pop und Rock im Chor?", fragt die Sängerin, Chorleiterin und Musiklehrerin Lucie Cervenyaus Buxtehude. Sie gründet ein Ensemble, in dem es "grooven" soll. Das erste Treffen findet am Samstag, 11. Februar, von 15 bis 20 Uhr in der Malerschule (Hafenbrücke 2) statt.Lucie Cerveny wendet sich an musikbegeisterte Menschen ab 16 Jahren. Wichtig ist ihr, dass die Sängerinnen uns Sänger bereits über Chorerfahrung verfügen und Noten lesen können.• Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail anoder Tel. 0178 - 1453535