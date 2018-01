Lebensmittel nach Hause bringen lassen

Rewe Gierke: Lieferservice mit neuem Fahrzeug



Kein Schleppen schwerer Einkäufe mehr: Den Service, sich seine Lebensmittel zusammenstellen und nach Hause bringen zu lassen, bietet das Rewe-Team um André Gierke in Buxtehude, Eckdahl 96-98, seit einiger Zeit an. Jetzt hat Rewe-BetreiberGierke ein neues Fahrzeug erworben. "Mit diesem Transporter können wir pro Tour wesentlich mehr Einkäufe transportieren als zuvor", sagt er. Auch der sogenannte Hol- und Bring-Service für die Festzeltgarnituren, die bei Rewe Gierke geliehen werden können, lässt sich mit dem Wagen besser ausführen.Für den Lieferservice sei ein festes Team zuständig, das die Lebensmittel nach der Kundenbestellung einkaufe und zu einem vereinbarten Termin ausliefere, erläutert André Gierke. "Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf ist mein Sohn Marcel." Ausgeliefert wird innerhalb Buxtehudes, in Ausnahmefällen auch ins Umland. Kunden können ihren Einkauf unter Tel. 04161 - 7492623 bestellen. Der Mindesteinkaufswert sollte 20 Euro betragen, die Liefergebühr beträgt 3 Euro.Nach dem Umzug Ende November von Ottensen zurück nach Buxtehude hat sich das Rewe-Team gut im neuen Gebäude eingelebt. "Wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen", resümiert André Gierke. Die Antipasti- und die Salatbar, der Blumenshop und die jüngst ins Sortiment aufgenommenen hochwertigen Öle sowie die neue Kaffeesorte würden sehr gut angenommen.