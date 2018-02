Am Samstag, 17. Februar, ist Bruno Franz in Winsen (Moorweg 35, Tel. 04171-690510), und am Samstag, 24. Februar, ist der Garten-Profi im Kiebitz Markt Marschacht (Eichholzer Straße 25, Tel. 04176-1002).Die Kurse dauern jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Um Anmeldung unter der jeweiligen Telefonnummer wird gebeten.