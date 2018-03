Vier Aktionstage als Dankeschön

"b&k Fashion"-Inhaberin Anja Eggers und Team laden zum Feiern nach Fredenbeck ein

Vor zehn Jahren eröffnete Anja Eggers in Fredenbeck ihr Modefachgeschäft "b&k Fashion". Den runden Firmengeburtstag feiert das "b&k"-Team gemeinsam mit seinen Kunden von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März, mit tollen Aktionen und Angeboten."An allen vier Tagen gibt es bei uns zwanzig Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment", sagt Anja Eggers. "Damit bedanken wir uns bei unseren Kunden für die zehnjährige Treue und das gute Miteinander." Zusätzlich erhält jeder Kunde am Mittwoch und am Donnerstag an der Kasse ein "b&k"-Rubbellos. Mit etwas Glück gibt es sofort einen der attraktiven Preise. Am Freitag ist von 13 bis 17 Uhr der Zauberer Tim Jantzen zu Gast. Er wird mit seinen Tricks kleine und große Besucher zum Staunen bringen.Die Jubiläumsfeier ist gleichzeitig auch die Einweihung des neuen Kinderbereichs "b&k Kids". Zwar gibt es modische Bekleidung für den Nachwuchs bei "b&k" schon von Anfang an. Jetzt hat dieser Bereich jedoch mehr als doppelt so viel Platz erhalten. Neben der bewährten Auswahl an modischer und gleichzeitig strapazierfähiger Kindermode zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es bei "b&k Kids" jetzt auch Accessoires von "Lotta's Lable" sowie Mützen und Socken von "maximo"."b&k Fashion" eröffnete Anja Eggers im Frühjahr 2008 gemeinsam mit ihrer Schwester Kathrin Breuer, die zu dieser Zeit schon ein Fachgeschäft für Kindermode in der Stader Altstadt betrieb. Das Konzept, hochwertige Markenmode zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, kam auf der Stader Geest sofort gut an. "Die Fredenbecker waren dankbar für die neue Einkaufsmöglichkeit vor Ort", sagt Anja Eggers. "Hier leben viele Familien, die unser Fachgeschäft gern nutzen." Dabei spiele sicher auch die Einkaufsatmosphäre bei "b&k Fashion" eine wichtige Rolle. "Bei uns ist das Einkaufen nicht anonym. Man kennt sich und wir sind mit vielen Kundinnen per Du. Viele Frauen kommen auch mal nur auf einen Klönschnack vorbei."Anja Eggers und ihr Team haben bekannte Marken wie Opus, Street One, Buena Vista, LTB und Tom Taylor Denim im Sortiment. Hinzu kommen modische Accessoies wie Taschen, Gürtel, Tücher und mehr. Geöffnet ist das Fachgeschäft montags bis freitags durchgehend von 9.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr.Neben ihren vielen Stammkunden bedankt sich Anja Eggers auch bei ihrem tollen Team für die langjährige Treue. "Ohne meine engagierten Mitarbeiterinnen könnten wir jetzt kein Jubiläum feiern", ist die Geschäftsfrau überzeugt. Eine Mitarbeiterin der ersten Stunde ist Jenny Scharsitzki. Sie ist seit der Eröffnung im Team und feiert in diesen Tagen ebenfalls zehnjähriges Jubiläum.b&k Fashion und b&k KidsDinghorner Straße 14 in FredenbeckTel. 04149-9345003