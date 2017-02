Heide-Ranger Jan Brockmann veröffentlicht neuen Wanderführer.

Bereits seit dem 19. Jahrhundert zieht die Lüneburger Heide Maler, Schriftsteller und Wanderer magisch an. Der als Heide-Ranger bekannte Biologe Jan Brockmann führt die Leser im neuen Wanderführer „Abenteuer Heidschnuckenweg - mit Rundwegen in der Lüneburger Heide“ aus dem Publicpress Verlag entlang des 234 Kilometer langen Heidschnuckenweges und auf zehn ausgewählten Rundwegen in die Geheimnisse einer faszinierenden Landschaft ein. Nicht nur der harmonische Wechsel von Heide, Moor und Wald macht die Region zu einem attraktiven Wandergebiet. Auch die romantischen, von Fachwerkbauten geprägten Orte und heidetypische Gastronomie tragen zum Zauber der Landschaft bei. Kein Wunder, dass der vom Deutschen Wanderverband zertifizierte Heidschnuckenweg, zu den beliebtesten Fernwanderwegen Deutschlands zählt.Zwischen Hamburg und Celle verbindet er auf 13 beschriebenen Etappen die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas zu einem einmaligen Naturerlebnis. Zehn weitere vom Autor beschriebene Rundwege führen zu geschichtlichen und naturkundlichen Kleinoden der Region. Landschaftliche Höhepunkte wie der Wilseder Berg und der Totengrund im Naturpark Lüneburger Heide oder der Wacholderwald im Naturpark Südheide faszinieren den naturbegeisterten Wanderer ebenso wie zufällige Begegnungen mit Heidschnucken, Ameisenlöwen oder Heidelerchen. An den Wegen trifft man auf Landschaftskunst, geheimnisvolle Steine, kleine Museen und alte Kirchen, die die kulturelle Vielfalt der Lüneburger Heide unterstreichen.• Kompakte Tourinformationen, Höhenprofile sowie Karten im Maßstab von 1:25.000 liefern auf 188 Seiten alle nötigen Informationen. Der Wanderführer ist für 13,99 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-89920-846-7) unter www.publicpress.de sowie in vielen Tourist-Informationen erhältlich.