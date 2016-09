Drama, Baby! Fiat-Ikone feiert Comeback

Der italienische Autobauer Fiat schickt wieder einen Klassiker auf die Straße, der Emotionen weckt und dabei viel Freude am Fahren verspricht: den neuen Fiat 124 Spider. Das Modell vereint Leidenschaft und Stil, Retrolook und Elemente des Spider-Modells aus dem Jahre 1966 - und lässt Herzen höher schlagen. Denn wer in dem flotten Roadster unterwegs ist, dem sind sämtliche Blicke anderer Verkehrsteilnehmer sicher.„Der Wagen ist ein absoluter Hingucker“, findet auch Autohaus-Inhaber Stefan Vedovelli. „Viele Besucher kommen in unser Autohaus, um sich den neuen Fiat 124 Spider einfach mal anzuschauen.“ Seit zwei Wochen steht ein Ausstellungsstück bei Vedovelli in Neu Wulmstorf. Bereits vor der Fertigstellung der ersten Modelle hätten Käufer ihr Interesse an dem Roadster bekundet, mittlerweile haben fünf Kunden den sportlichen Italiener bei Vedovelli bestellt. Deutschlandweit gibt es jetzt rund 100 Bestellungen, informiert Vedovelli und betont: „Der Fiat 124 Spider ist ein Traumauto mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.“ Das Basismodell gibt es bereits ab 23.990 Euro, die voll ausgestattete Version „Lusso“ ab 26.490 Euro.Verkaufsschlager aber bleibt der Fiat 500, auch ein neu aufgelegter Klassiker des italienischen Autobauers. Stefan Vedovelli ist überzeugt: „Wer sich einmal in den Kopf gesetzt hat, einen Fiat 500 zu besitzen, der wird dies auch eines Tages tun!“ Bei dem Fiat 124 Spider könnte das ähnlich werden.Fakten zum Fiat 124 Spider:Zum großen Teil steckt im Inneren des 124 Spider die Technik des Mazda MX-5. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 7,5 Sekunden und verbraucht innerorts 8,55, außerorts 5,1 Liter. Mit 1.125 Kilogramm ist der Flitzer ein Leichtgewicht. Zu sehen ist der Fiat 124 Spider beim Autohaus Vedovelli in Neu Wulmstorf, Robert-Bosch-Straße 1.