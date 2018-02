Neu Wulmstorf: "Unser Ziel: der perfekte Service"

"Hören wird jetzt noch besser" lautet der Slogan des Hörzentrums, das am 1. März in der Bahnhofstraße 9-11 in Neu Wulmstorf neu eröffnet. In frisch renovierten Räumen mit hochmoderner, innovativer Ausstattung bietet das Team um Betriebsleiter Alexander Schönfeld individuelle Beratung und besten Service rund ums Hören. Beim Erwerb eines Hörgerätes lohnt es sich, schnell zu sein: Als Eröffnungsaktion erhalten die ersten 25 Käufer jeweils eine Fernbedienung zu ihrem Hörgerät dazu.Gearbeitet wird in dem inhabergeführten Betrieb mit modernsten Geräten und Messtechniken. In dem umfangreichen Leistungsangebot des Teams sind kostenfreie Hörtests jederzeit ohne Termine enthalten. Außerdem können Kunden bei dem Kauf eines Hörgerätes eine Null-Prozent-Finanzierung nutzen."Für unsere Kunden möchten wir in den neuen Räumen eine behagliche Atmosphäre schaffen", erklärt Marketing-Fachmann Klaas Knaack. "Aus diesem Grund gibt es bei uns neben viel Licht auch Glaselemente in den Wänden - eine Neuerung, die unserem offenen Konzept entgegenkommt.""Unser Ziel ist es, den perfekten Service anzubieten", sagt Alexander Schönfeld."Wir möchten, dass sich unsere Kunden wohlfühlen und immer gerne zu uns kommen. Darum wird unser kleines Team auf alle Kundenwünsche individuell eingehen."Das Hörzentrum hält Hörgeräte verschiedener Hersteller bereit, diese können gerne kostenlos ausprobiert werden. Schönfeld: "Gemeinsam finden wir die beste Lösung für den Hörverlust."Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von dem neuen Geschäft und den Mitarbeitern vor Ort zu machen.