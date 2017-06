Thorsten Voigt leitet jetzt Jagdgenossenschaft Garlstorf

Nach 46 Jahren an der Spitze gab Peter Voigts seinen Posten als Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Garlstorf auf dessen jüngster Mitgliederversammlung an seinen Sohn Thorsten ab. Dieser wurde von den über 30 anwesenden Mitgliedern einstimmig zum Nachfolger seines Vaters gewählt. Der bisherige Vizevorsitzende Holger Maack und Schrift- und Rechnungsführer Dieter Meyer wurden ebenfalls ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt.Holger Maack würdigte das große Engagement von Peter Voigts während dessen Amtszeit und überreichte ihm als Anerkennung ein Präsent. Die Jagdpächter Horst Günter Jagau und Gerhard Putensen bedankten sich bei Voigts für die "immer kontruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit".Der Kassenbericht von Dieter Meyer ergab in der Versammlung eine ausgeglichene Einnahmen- und Ausgabenbilanz für das vergangene Jahr. Horst Günter Jagau berichtete schließlich über die Jäger-Strecken in der Gemeindejagd und über das Fallwild auf den Straßen.