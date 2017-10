Beliebter Adventskalender des Lions Clubs ist da!

Die Verkaufsstellen:

Darauf haben viele Bürger im Landkreis Harburg gewartet: Der beliebte Adventskalender des Lions Clubs Rosengarten ist ab sofort erhältlich. Dieser wurde jetzt im Rathaus in Nenndorf von Bürgermeister Dirk Seidler, Lions Club-Präsident Dr. Andres B. Kummer und Projektleiter Matthias A. Lämmer präsentiert. Der Kalender erscheint in einer Auflage von 6.000 Stück und ist für je 5 Euro erhältlich.Das Motiv stammt von dem bekannten Kinderbuch-Illustrator und Bildhauer Jonas Kötz von der Elbinsel Krautsand. Diesmal hat der Kalender ein etwas größeres Format (47x33 cm) und ist damit noch ansprechender als bisher.Viele Sponsoren aus der Region haben 550 Preise im Wert von knapp 20.000 Euro gestiftet. Neben vielen Einkaufsgutscheinen und Theaterkarten gibt es ein Smartphone und ein Tablet, zwei VIP-Karten für ein HSV-Heimspiel und vier Hotelübernachtungen an der Ostsee zu gewinnen. Der Reinerlös kommt wieder Kindern und Jugendlichen in der Region zu Gute. Im vergangenen Jahr waren das rund 22.000 Euro.Der Adventskalender ist in 38 Geschäften und Institutionen in Rosengarten, Buchholz, Tostedt, Hittfeld, Hanstedt, Jesteburg, Neu Wulmstorf und Harburg erhältlich. Näheres dazu ist unter www.lc-rosengarten.de zu erfahren. Am heutigen Samstag werden die Kalender auf dem Hubertusmarkt am Kiekeberg verkauft.Auf der Homepage des Lions Clubs werden ab dem 1. Dezember auch die Gewinn-Nummern täglich bekannt gegeben. Außerdem sind sie im WOCHENBLATT nachzulesen.Blau Weiss Buchholz e.V., Holzweg 6, 21244 Buchholz (9-13 Uhr)Buchhandlung Heymann, Breite Str. 17 A, 212444 BuchholzBuchholz Fußpflege – Susanne Straubinger, Kirchenstraße 7 (3.OG), 21244 BuchholzBrillen Chic e.K., Breite Straße 9, 21244 BuchholzCycle-team GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 13, 21244 BuchholzDit und Dat Geschenkartikel, Poststraße 4, 21244 BuchholzEP: Bellmann, Hamburger Straße14A, 21244 BuchholzDr. Hendrik Seiwerts, Steinstraße 1A, 21244 BuchholzTheaterkasse der Empore Buchholz, Breite Straße 10, 21244 BuchholzTSV Buchholz von 1908 e.V., Wilhelm-Baastrup-Platz 2, 21244 BuchholzWierig Moden, Breite Straße 20, 21244 BuchholzFleischerei & Bistro Harms, Lohbergenweg 5, 21244 Holm-SeppensenREWE-Markt Ralf Lorenz, Buchholzer Landstraße 66, 21244 Holm-SeppensenAllianz Vertretung Hanstedt Feßler, Alte Schulstr. 8, 21271 HanstedtStubbenhof-Apotheke, Am Stubbenhof 4, 21266 JesteburgVolksbank Lüneburger Heide eG, Bahnhofstraße 26, 21629 Neu WulmstorfFreilichtmuseum am Kiekeberg, Museumsladen, Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-EhestorfBäckerei & Konditorei Danker, Mühlenstraße 9, 21224 Rosengarten-KleckenEidig-Apotheke Uwe Wangler, Bürgermeister-Glade-Straße 1, 21224 Rosengarten-KleckenREWE Burmeister oHG, Bürgermeister-Glade-Straße 3, 21224 Rosengarten-KleckenVolksbank Lüneburger Heide eG, Hittfelder Straße 5, 21244 Rosengarten-KleckenEdeka-Markt Herbert Meyer, Eckeler Straße 7, 21224 Rosengarten-NenndorfGemeinde Rosengarten, Bremer Straße 42, 21224 Rosengarten-NenndorfRosengarten-Apotheke Inh. Hans-Joachim Tornieporth, Bremer Str. 48, 21224 Rosengarten-NenndorfSparkasse Harburg-Buxtehude, Bremer Straße 46, 21224 Rosengarten-NenndorfSportsline - Sport Duwe GmbH, Am Schulland 2, 21224 Rosengarten-NenndorfVolksbank Lüneburger Heide eG, Kirchenstraße 8, 21224 Rosengarten-NenndorfFrischemarkt Järneke, Harburger Straße 27, 21224 Rosengarten-VahrendorfVolksbank Lüneburger Heide eG, Ehestorfer Straße 25, 21224 Rosengarten-VahrendorfEdeka-Markt Herbert Meyer, Pastorenwiesen 26, 21218 Seevetal-HittfeldSparkasse Harburg-Buxtehude, Kirchstraße 19, 21218 Seevetal-HittfeldBuch & Lesen, Unter den Linden 16, 21255 TostedtImmobilien Ines Schnakenberg, Unter den Linden 12, 21255 TostedtTöste-Apotheke, Bahnhofstraße 8, 21255 Tostedt.