Spielzeug, Futter, Kratzbäume, Decken, Betten und vieles mehr - die Kunden in den drei "Das Futterhaus"-Filialen von Anke Kressin-Pulla in Buchholz, Tostedt und Schneverdingen zeigten wieder ein großes Herz für die Bewohner des Buchholzer Tierheims und deckten den tierischen Gabentisch. Worüber Bello, Mieze und Sittich sich freuen, das teilten sie auf Kärtchen mit ihren Fotos mit, die in den Futterhaus-Filialen an Wunschbäumen hingen.Anke Kressin-Pulla und ihre Teams boten die Wunschbaum-Aktion in der Vorweihnachtszeit zum fünften Mal an."Viele Kunden warten regelrecht darauf und fragen schon im November, wann es wieder los geht", berichtet Norbert Pulla. Das Erfüllen der Wünsche wurde für viele Familien wieder zum schönen gemeinsamen Einkaufserlebnis.Ein Meerschweinchen, 22 Kaninchen, ein Chinchilla, zwei Wellensittiche, ein Kanarienvogel, neun Hunde und 55 Katzen wurden dank der großzügigen Tierfreunde beschenkt.