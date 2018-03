Was für eine „süße“ Idee: Ida (im Tragegurt, li.) und Nele hatten sich für das Kinder-KoKaLu in Welle als Popcorn verkleidet. Mama Shirley und Papa Boris waren passend dazu als Verkäufer kostümiert.Neben den beiden Popcorn-Tüten feierten kleine Prinzessinnen, Polizisten und Piraten am Nachmittag ein ausgelassenes Kostümfest in Welle, bevor am Abend dann die Großen ihre Party starteten.