20 Jahre "Hin & Hair-Frisör" in Tostedt

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten

Für Andrea Kaminski stand von vornherein fest: „Wenn ich meinen Meisterbrief habe, mache ich mich selbstständig.“ Dass sie als Frisörmeisterin ihre Berufung gefunden hat, beweist ihr jetziges Betriebsjubiläum: Der Frisörsalon „Hin & Hair“ im Himmelsweg 4a in Tostedt besteht seit nunmehr 20 Jahren. Seither lautet das Motto: „reinkommen, wohlfühlen, entspannen - für die kleine Auszeit zwischendurch“. Und davon macht eine wachsende Anzahl an Kunden gerne Gebrauch. „Meine Kunden sollen die Zeit beim Frisör genießen und das Gefühl haben, etwas Gutes für sich zu tun“, sagt Andrea Kaminski. Dazu tragen natürlich ihre freundlichen Kolleginnen und die familiäre Atmosphäre im Salon bei.„Das 20-jährige Bestehen meines Salons nehme ich zum Anlass, meinen treuen Kunden ein riesiges Dankeschön auszusprechen und natürlich meinen Mitarbeiterinnen, ohne die dieser Erfolg und diese Kontinuität nicht möglich wäre“, so Andrea Kaminski.Zum runden Geburtstag von „Hin & Hair-Frisör“ beschenkt Andrea Kaminski ihre Kunden. Mit unten stehendem Coupon erhalten sie in der Zeit vom 3. Juli bis zum 31. August einmalig pro Person 20 Prozent Preisnachlass - entweder auf einen Herrenhaarschnitt oder eine Damen-Fönfrisur.Gemeinsam mit einer Kollegin eröffnete Andrea Kaminski im Jahr 1997 den Frisör-Salon im Himmelsweg. Im Juli 2009 übernahm Andrea Kaminski die alleinige Regie über das Geschäft, das seither unter „Hin & Hair Frisör“ firmiert. „Seitdem habe ich mir einen ganz tollen Mitarbeiterstamm aufgebaut. Ab 2010 ist das Team immer mehr zusammengewachsen“, sagt die Chefin. Neben Andrea Kaminski gehören zum Team Anja Tönies, Martina Kautz, Samantha Meyer, Katrin Munker, Jenni Mundhenk, Susanne Morgenroth und Susan Schwalbe. „Auf jede einzelne von ihnen kann ich mich hundertprozentig verlassen. Sie sind alle zuverlässig und kompetent“, sagt Andrea Kaminski.Dabei übernimmt sie auch Verantwortung, was den Fachkräfte-Nachwuchs angeht, und bildet in ihrem Salon selbst aus. „Seit ich Frisörmeisterin bin, habe ich 30 junge Leute ausgebildet. Zwei von ihnen, Samantha Meyer und Jenni Mundhenk, arbeiten bis heute mit mir zusammen“, freut sich Andrea Kaminski.Die bewährten und langjährigen Kräfte von „Hin & Hair-Frisör“ bilden sich stets fort, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Zudem besucht AndreaKaminski regelmäßig Fachmessen, um die aktuellen Frisurentrends nach Tostedt zu holen.Zum Leistungsspektrum gehören Damen-, Herren und Kinderhaarschnitte, Färben, Strähnen, Tönen, Dauerwelle, Föhnen, Hochsteckfrisuren und dekorative Kosmetik.Selbstverständlich geht das freundliche Team auf die individuellen Frisurenwünsche der Kundinnen und Kunden ein. Darüber hinaus werden die Salon-Gäste wahlweise Mineralwasser, Orangensaft, Kaffee, Cappuccino, Latte macchiato oder Kakao versorgt.„Von Anfang an arbeite ich mit der Firma Glynt, der Marke für gesundes und schönes Haar, zusammen“, betont Andrea Kaminski. Glynt, ein innovatives Schweizer Unternehmen mit Deutschland-Sitz in Hamburg, bietet Styling-Vielfalt für jeden Look.In den vergangenen 20 Jahren haben sich nicht nur die Frisurentrends geändert. Bei der Zusammensetzung der Pflegeprodukte wird zunehmend Wert auf eine umweltfreundliche Basis gelegt. Auch sonst geht das Unternehmen Glynt auf die sich wandelnden Bedürfnisse des anspruchsvollen Klientels ein. So hat Glynt zum Beispiel inzwischen Haarkuren und einige Stylingprodukte in veganer Ausführung im Sortiment. Auch beim Färben und Tönen schwört Frisörmeisterin Andrea Kaminski auf die hochwertigen Glynt-Produkte.Der „Hin & Hair Frisör“ ist erreichbar im Himmelsweg 4a, 21255 Tostedt, unter Tel. 04182 - 293329. Die Öffnungszeiten: Montag von 12.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 13.30 Uhr.Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.hinundhairfrisör.de/