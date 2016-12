Alle Jahre wieder: Weihnachtsmarkt in Jesteburg

"Der Besuch des Jesteburger Weihnachtsmarktes ist bei uns Tradition", sagt Tanja Voss, die mit ihren Kindern Moritz, Aaron und Clarissa den Weihnachtsmarkt besuchte. So wie Tanja Voss geht es vielen Jesteburgern, die am vergangenen Wochenende die weihnachtliche Atmosphäre auf dem Markt am Spethmann-Platz genossen. Mit dem Verkauf von leckeren Waffeln, Würstchen und Glühwein sammelten die Vereine aus dem Ort Geld für ihre Projekte. Ein Highlight für die kleinen Besucher war der Besuch des Weihnachtsmannes. Dicht drängten sich die Kinder an der Bühne. Wer ein Gedicht aufsagte, wurde mit einer kleinen Überraschung belohnt. "Die Zusammenstellung des Programms ist für Kinder einfach klasse", freut sich Dörte Schröder, die alle Jahre wieder mit ihren Töchtern Svea und Mia auf dem Markt zu finden ist. "Meine Kinder können hier mit dem Kettenkarussel fahren oder eine Kutschfahrt durch den Ort machen und den Weihnachtsmann treffen - hier wird den Kinden viel geboten", sagt Dörte Schröder.Henning Erdtmann vom organisierenden Gewerbekreis Jesteburg freut sich, dass die Jesteburger sich den Weihnachtsmarkt nicht vom Wetter vermiesen lassen. "Trotz des Regens haben rund 1.000 Jesteburger unseren Weihnachtsmarkt besucht", sagt Henning Erdtmann.