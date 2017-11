Buchholz Galerie spendet an Förderschule an Boerns Soll

Die Freude war groß bei den Schülern der Buchholzer Förderschule an Boerns Soll und Schulleiter Martin Ihlius: Am Montag übergaben Centermanager Stefan Sahr, Trainee Melina Braxator und Stephanie Balhas (Deluxe Eventagentur) einen Scheck in Höhe von 370 Euro. Das Geld stammt aus dem Kuchenverkauf zum fünfjährigen Bestehen des Einkaufszentrums Buchholz Galerie im Oktober. Zum Dank gab es ein kleines Geschenk der Schüler und das Versprechen von Schulleiter Ihlius, bald wieder in die Buchholz Galerie zu kommen: „Wir üben dort mit unseren Schülern u.a., wie man einkauft.“