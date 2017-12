Sonne zaubert bunte Farben an den tristen Winterhimmel

In den vergangenen Tagen mussten die Menschen in der Region tapfer sein: Meistens herrschte tristes Schmuddelwetter mit allen erdenklichen Grautönen. Es gab vereinzelt aber auch Lichtblicke: Unser Foto zeigt einen malerischen Sonnenaufgang über den Feldern im Osten von Buchholz. Die satten Farben entschädigten für das miese Winterwetter in den vorangegangenen Tagen.