Planungsstand zum Technologiepark

os. Buchholz. Wie weit sind die Vorplanungen für den Technologie- und Innovationspark in Buchholz-Dibbersen vorangeschritten? Das möchte der CDU-Ratsherr und Ortsbürgermeister von Dibbersen, Christian Horend, von der Buchholzer Stadtverwaltung wissen. Wie berichtet, plant die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg auf 17,9 Hektar im Anschluss an das erweiterte Gewerbegebiet Vaenser Heide II an der Kreisstraße zwischen Buchholz und Dibbersen wissensbasierte Technologieunternehmen, klassisches Gewerbe sowie einen Campus mit Gastronomie und einem Multifunktionsgebäude anzusiedeln. Horend will u.a. wissen, ob bereits ein städtebaulicher Vertrag vorliegt und wie der weitere Zeitplan aussieht.