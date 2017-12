"ImPuls - fit & aktiv gesund" - Fitnesszentrum in Bispingen: Trainieren und sich wohl fühlen!

Gleich beim Betreten fällt die besondere Atmosphäre auf. Große Glasflächen bieten viel natürliche Belichtung. Geleitet wird das Fitness-zentrum von Julia Eggers und ihrem Team. Sie studierte Gesundheitsmanagement. Praxis und Erfahrung sammelte sie in einer Reha-Klinik als Leiterin der ambulanten Reha-Maßnahmen sowie stationären und medizinischen Trainingstherapie. In Bispingen gab sie Kurse beim VfL Luhetal und leitete die Rückenschule beim MTV Bispingen.Im „ImPuls“-Fitnesszentrum, das komplett barrierefrei gestaltet ist, stehen hochmoderne Geräte für das Krafttraing zur Verfügung. Dank Computertechnik und Trainingssoftware kann jeder Nutzer auf Wunsch sicher und effektiv durch sein individuell abgestimmtes Trainingsprogramm geführt werden.Ferner gibt es einen Bereich für das freie Krafttraining und einen weiteren für Functional Training, einen Raum für das umfangreiche Kursangebot sowie einen weiteren für den vom Arzt verordneten Reha-Sport.Im Factum-Zirkel können an Osteoporose erkrankte Menschen computergestützt Muskulatur aufbauen.„Bei uns steht die individuelle Betreuung im Vordergrund. Um die Trainierenden optimal an das Training heranzuführen und die Ressourcen bestmöglich auszuschöpfen, ist es vorteilhaft, einen Termin für ein Probetraining zu vereinbaren. Für das persönliche Fitnessziel kann aus drei Startpaketen, bestehend aus verschiedenen Analysen, Tests und Re-Tests gewählt werden, um den individuellen Fortschritt zu messen und zu dokumentieren“, sagt Julia Eggers.Das Programm im „ImPuls“-Fitnesscenter ist umfangreich: Gerätetraining, Fitnesskurse, Funktionsdiagnostik, Reha-Sport, Freies Krafttraining, Functional Traing (FT), Betriebliches Gesundheitsmanagement und Personal Training sowie diverse Kurse umfasst das Angebot. „Am besten ist es, sich vor Ort bei uns bei ein individuelles Trainingsprogramm erstellen zu lassen“, sagt Fitness-Profi Julia Eggers.