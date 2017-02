Auftakt nach Maß für Dressurreiter in Luhmühlen

Das große Dressurturnier in der Halle des Ausbildungszentrums des Pferdezucht- und Reitvereins in Luhmühlen hat schon Tradition, und die Prüfungen gehören zu den sportlichen Höhepunkten zum Start in die neue Saison. Den größten sportlichen Erfolg feierte bei diesem Hallenturnier Viola Hinsch (RV Bispingen), die mit Dondola die Ein- und auch die Zwei-Sterne S-Prüfung gewann. In beiden Prüfungen wurde Larissa Deecke (RFV Beedenbostel) mit Waldzauber Zweite. In der Ein-Sterne-S-Prüfung teilte sie sich allerdings den zweiten Platz mit Francisco Boaventura Freire (PZRV Luhmühlen) mit Sandro Plus. Die Zwei-Sterne-L-Dressur gewann Kim Laura Scheiben (RFV Estetal) mit Quivre D´or, vor Sina Ditze (PZRV Luhmühlen) mit Loulany. In der A**-Dressur siegte Vanessa Eckert mit Mexx vor Kim Heitmann mit Quirly und Janna Koch mit Flying Fire (alle PZRV Luhmühlen).