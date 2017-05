Die "Luchse" sind Vizemeister der 2. Bundesliga!

Die harte Arbeit der vergangenen Wochen wurde belohnt: Mit einem 28:25 (12:12)-Heimsieg gegen die SG H2Ku Herrenberg am Samstagabend in proppevoller Nordheidehalle in Buchholz haben die Handball- "Luchse" der SGH Rosengarten-BW Buchholz ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt und einen Spieltag vor Saisonende bereits die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga eingefahren. Haupttorschützin bei der SGH war die scheidende Sabine Heusdens mit insgesamt zehn Treffern. Abschied nehmen hieß es nach dem letzten Heimspiel auch für Trainer Steffen Birkner und weitere Spielerinnen der Mannschaft. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.