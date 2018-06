Der Tabellenzweite der Baseball-Bundesliga Nord, Wild Farmers Dohren, kam im Nord Double Header am Samstagnachmittag gegen den Tabellendritten Solingen Alligators zu einer Punkteteilung. In der ersten Begegnung setzten sich die Wild Farmers mit 5:4 gegen die Alligators durch. In der zweiten Partie musste der Tabellenzweite den Gästen aus Solingen den Sieg mit 8:7 überlassen, die schon mit 7:1 geführt hatten. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.