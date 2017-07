Die Wunschimmobilie rückt ein Stück näher

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat nun ein Sonderkreditprogramm mit der extrem geringen Nominalverzinsung von weniger als einem Prozent pro Jahr aufgelegt. „Mit unserem neuen Sparkassen-Wohneigentumsdarlehen für den Bau oder Kauf von selbst genutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen können Sie Ihr Ziel schneller erreichen“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Sommer. „Nutzen Sie jetzt die Chance und lassen Sie sich eine Beispielrechnung für Ihre persönliche Finanzierung erstellen!“Das Sparkassen-Wohneigentumsdarlehen gibt es schon zu einem Nominalzinssatz von 0,95 Prozent pro Jahr bei 100-prozentiger Auszahlung und Zinsbindung für zehn Jahre. Dieser Sonderzinssatz gilt für einen maximalen Finanzierungsbetrag von bis zu 50.000 Euro pro Kunde. Für die verbleibende Restfinanzierungssumme gelten die normalen Baufinanzierungskonditionen. Das Gesamtvolumen dieses Sonderkreditprogramms ist begrenzt. Deshalb sollten sich Interessierte sofort einen Beratungstermin sichern. Die Kreditzusage kann schnell gehen: Die Sparkasse Harburg-Buxtehude gibt das Qualitätsversprechen ab, dass alle interessierten Häuslebauer innerhalb von drei Arbeitstagen einen Beratungstermin erhalten. Die Sparkasse geht noch einen Schritt weiter: „Kreditentscheidungen treffen wir, wenn alle Unterlagen vorliegen, sofort im Beratungsgespräch“, so Andreas Sommer.Die Sparkasse versteht sich als Immobilienpartner, der von Anfang bis Eigentum an alles denkt. „Wir sind in der Region im Süden Hamburgs zuhause.Gerne setzen wir unsere Kenntnisse des Marktes und der Besonderheiten vor Ort ein“, beschreibt Sommer das Credo seines Unternehmens. „Wir sind ein regionales Kreditinstitut mit Verantwortung für die Region.“Wer seine sichere Zukunft gern auf die eigene Immobilie aufbauen möchte, sollte am besten sofort einen Termin mit einem Berater oder einer Beraterin bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude vereinbaren. Wochentags ist das von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Tel. 040-76691-5678 möglich oder per E-Mail: info@spkhb.de.