Edeka Frischemarkt Schreiber in Sprötze: Einweihung war ein schöner Erfolg

"Wir freuen uns, dass wir so viel positive Resonanz von unseren Kunden erhalten haben", sagt Uli Schreiber vom Edeka Frischemarkt Schreiber in Sprötze.Dort feiert die Familie am heutigen Mittwoch seit 7 Uhr die Eröffnung des modernen Einkaufsmarktes in der Sprötzer Ortsmitte.Über 5.000 Interessierte ließen es sich nicht nehmen, am Eröffnungstag durch den Markt zu bummeln und sich über die Angebote zu informieren."Ich freue mich, dass der Markt vollständig barrierefrei gestaltet ist", sagt Inga Schwier aus Buchholz. "Tolle Öffnungszeit von 7 bis 20 Uhr. Da kann ich noch vor meinem Arbeitsbeginn schnell einkaufen", freut sich Christine Weggel aus Tostedt.Einig sind sich die Besucher über das umfangreiche Warenangebot: "Das ist wohl einmalig in der Region!"Mehr über die Eröffnung des Edeka Frischemarktes Schreiber lesen Sie in unserer Printausgabe am Samstag, 5. August.