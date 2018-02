St. Paulus Buxtehude: "Paulz Brot" ist wieder zu haben

. Diese Aktion der Buxtehuder Paulus-Gemeinde hat inzwischen Tradition: Mit Beginn der Fastenzeit wird das "Paulz"-Brot in der Bäckerei Weiss gebacken und verkauft. Der Erlös fließt in die "Paulz"-Stiftung der Gemeinde.Bäcker Hendrik Weiss hat in diesem Jahr ein neues "Paulz"-Brot kreiert. "Schmackhaft und kernig", lautet das Ergebnis nach dem ersten Probieren.Seit der Gründung der Stiftung 2011 gibt es diese Aktion. Nachdem Bäcker Weiss die ehemalige Bäckerei Behnken übernommen hat, endet die Benefiz-Maßnahme nicht. 25 Cent pro Brot werden gespendet. Mit den Erlösen aus der Stiftung werden Aktivitäten für die Jugend in Buxtehude-Süd finanziert.Das Brot stehe für das, was der Menschen zum Leben braucht und für alles, was das Menschenleben ausmacht und erhält. Das Brot habe auch Eingang in das Vaterunser gefunden, erklären die Initiatoren aus der Gemeinde.