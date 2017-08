Attraktive Angebote beim Verkaufsoffenen Sonntag am Steinkamp in Stade

Das wird wieder ein ganz besonderer Einkaufsspaß für die ganze Familie im Gewerbegebiet „Am Steinkamp“. Zahlreiche Fachgeschäfte laden am Sonntag, 6. August, zum gemütlichen Shoppen ein. Die Ladentüren öffnen sich zwischen 13 und 18 Uhr. Zahlreiche Attraktionen stehen für Kinder auf dem Parkplatz bei Möbel Jähnichen und vor der Marktkauf-Passage kostenlos zur Verfügung. Schnäppchenjäger dürfen sich ebenfalls freuen. In vielen Geschäften gibt es attraktive Preisnachlässe.Bei „Mosako“ (Am Steinkamp 7), dem Fachmarkt für Fliesen, Mosaik und Glasmosaik, erhalten Kunden am Sonntag zehn Prozent Rabatt auf alle Fliesen und Mosaike. „Mosako“ führt qualitativ hochwertige, besonders pflegeleichte und widerstandsfähige Erste-Wahl-Ware verschiedener Hersteller. „Und wir sind genauso günstig wie im Internet“, sagt Inhaberin Katja Gebert.Sie führt mit ihrem Mann den Familienbetrieb in dritter Generation.Vor drei Jahren zog der Groß- und Einzelhändler von Hamburg an den Steinkamp nach Stade. Der Fachhändler zeichnet sich durch kompetenten Service aus. Katja und Otto Gebert freuen sich auf viele Kunden am Sonntag, die sie mit einem Gratis-Sekt begrüßen dürfen.Tolle Angebote gibt es am Sonntag auch bei Intersport Rolff im Marktkauf-Center (Drosselstieg). Kunden können dort einkaufen, ohne Mehrwertsteuer zu bezahlen. Das bedeutet schon mal 19 Prozent Rabatt auf alle Artikel. Zusätzlich ist ein Teil der Sommerware reduziert. Pünktlich zum Schulanfang bietet Rolff außerdem eine große Auswahl an Kinder-Sportschuhen ab Größe 28 an, passend dazu das farbenfrohe Outfit für den Sport-Unterricht oder für Freizeitaktivitäten. Ganz neu im Sortiment hat Rolff aktuelle Fußball-Trikots der Vereine HSV, Werder Bremen, Borussia Dortmund und Bayern München. „Es ist für jeden etwas dabei. Auch Erwachsene finden bei uns viele tolle Angebote“, sagt Filialleiterin Julia Förster.