Sortiment bei toom in Buxtehude wurde erweitert

Größere Auswahl bei Eisenwaren und Schrauben

Der toom-Markt an der Konrad-Adenauer-Allee 1 in Buxtehude hat die vergrößerte Eisenwaren- und Schraubenabteilung jetzt neu eröffnet. "Das Sortiment haben wir erweitert und bieten auf rund 200 Quadratmetern jetzt wesentlich mehr Einzelteile an", sagt Marktleiter Björn Fischer. An gewohnter Stelle, nur in einem veränderten, verbesserten Ambiente haben Kunden ca. 2.500 Teile zur Auswahl. "Wir haben eine ansprechende und zeitgemäße Holzoptik gewählt", erläutert Fischer. Die neue Abteilung werde sehr gut angenommen - und nicht nur das: "Viele Kunden fragen, ob sie das Material, das für den Umbau verwendet wurde, für sie bestellen könnten", sagt Fischer.