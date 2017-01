Heinz Rudolf Kunze spielt in Drochtersen

Anlass des Konzerts mit dem Mega-Star ist das 30-jährige Jubiläum des Gewerbevereins Drochtersen

Zu seinem 30-jährigen Jubiläum lässt es der Gewerbeverein Drochtersen so richtig krachen: Auf der Geburtstagsfeier am Samstag, 18. März 2017, tritt kein geringerer auf als die deutsche Rocklegende Heinz Rudolf Kunze auf. Der Vorverkauf für das Mega-Event in der großen Turnhalle hat bereits begonnen."Eigentlich wurde der Gewerbeverein schon in diesem Jahr 30 Jahre alt", sagt Vorsitzender Wolfgang Hilbig. "Da jedoch nicht alle Künstler zu jedem Wunschtermin zur Verfügung stehen, haben wir das Fest auf Anfang 2017 verlegt."Die Party beginnt mit einem offiziellen Empfang für Ehrengäste. Ab 19.30 Uhr ist Einlass für das Kunze-Konzert, das um 20 Uhr beginnen wird. Nach der Show klingt der Abend mit einer Party aus. Dank zahlreicher Sponsoren sind die Karten für nur 38 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen sind alle Volksbanken und Kreissparkassen in Kehdingen und das TUI-Reisebüro in Drochtersen. Online gibt es die Tickets unter http://www.strainer-events.de und unter http://www.drochtersen-gewerbeverein.de. Heinz Rudolf Kunze ist bekannt für Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz" und "Finden Sie Mabel". Sein aktuelles Album "Deutschland" erzählt von Kindheitserinnerungen, Generationskonflikten, Altern, Herkunft und Heimat.