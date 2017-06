Hanstedter Pfingstmarkt: "Immer einfach toll hier"

"Für Kinder ist es immer einfach toll hier", freute sich jetzt die Besucherin des Hanstedter Pfingstmarktes, Vanessa Rencken. Zusammen mit ihrer Tochter Kayla (3) hatte die Jesteburgerin einen ausgelassenen Nachmittag am vergangenen Sonntag auf dem Festgelände an der Winsener Straße verbracht.Aber nicht nur für die kleinen war das Angebot des dreitägigen Marktes, der jährlich von den örtlichen Faslamsfreunden organisiert wird, riesig: Neben dem großen Kinderfest und zahlreichen weiteren Spieleattraktionen, wartete u.a Bullriding, die Pfingstdisko mit Jürgen Brosda aber auch wieder der traditionelle Flohmarkt auf die erwachsenen Besucher. Und die kamen auch in diesem Jahr in Scharen, wie die drei Familien Habo, Köllner und Schmalfeld aus Brackel und Mecklenburg Vorpommern. "Wir sind zu Besuch hier und finden das Fest einfach super", so Brigitte Habo.