Glockenbergschule erstrahlt im neuen Glanz

Die Glockenbergschule in Hollenstedt erstrahlt in neuem Glanz: Eine ganze Woche lang werkelten Schüler, Lehrer, Eltern und das Hausmeisterteam in verschiedensten Verschönerungs-Projekten, um der Schule eine Frischzellenkur zu verpassen.Es wurde gehämmert, gemalt, modelliert, gesägt und gestrichen. In altersgemischten Gruppen arbeiteten die Schüler an verschiedenen Projekten. So entstanden für die Verschönerung der Schulräume Hundertwasserbilder, Girlanden und Deko-Elemente. Die Türen wurden mit neuen, selbst designten Türschildern ausgestattet. Für den Schulhof legten die Schüler Hochbeete an, es wurden Insektenhotels und Vogelhäuser gebaut.Organisiert wurde die Projektwoche von den Lehrerinnen Marina Sternal, Ulrike Jürging und Gabriele Riemann. Das fachliche Know-how für die Handwerksarbeiten steuerten die Hausmeister Peter Eckhoff und Hans-Peter Lehmann bei.Unterstützung gab es auch von der Gemeindebücherei und der Malschule Hollenstedt, und auch einige Eltern engagierten sich.Zum Abschluss der Projektwoche stellten die Kinder ihre Arbeiten den Eltern vor. Dabei waren sich alle einig: Die Glockenbergschule ist eindeutig verschönert.