Lebensmittel auch online: Edeka Drewes dehnt sein Angebot auf das Internet aus

Ganz neue Wege geht seit Kurzem der Edeka-Frischemarkt Drewes in Dollern, Am Buschteich 34. Ab sofort können die Kunden bei Drewes auch online einkaufen. Die Ware wird entweder angeliefert oder persönlich abgeholt.Unter http://www.edekanord-shop.de/drewes kann der Kunde aus rund 9.000 verschiedenen Artikeln auswählen. Das Angebot reicht von der Tiefkühlpizza und Konserven über frisches Obst und Gemüse sowie Fleisch, Wurst und Salate aus der Frischetheke bis zu Wasch- und Geschirrspülmittel. Der Kunde füllt seinen virtuellen Warenkorb und wählt dann eine Lieferzeit aus. Dabei gilt: Was bis fünf Uhr morgens bestellt wurde, kann schon zwischen 9 und 12 Uhr geliefert werden, Bestellungen bis 12 Uhr sind zwischen 17 und 19 Uhr beim Kunden. "Wichtig ist, dass der Kunde in dem gewählten Zeitfenster auch zu Hause ist", sagen Claus und Oliver Drewes. Bezahlt wird bei Lieferung: in bar, mit EC- oder mit Kreditkarte.Beliefert wird die Samtgemeinde Horneburg, der Raum Stade sowie das Alte Land. Der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Pro Lieferung kommen 4 Euro Gebühr dazu, bei Getränkegebinden zusätzlich 50 Cent pro Kiste oder Karton. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro ist die Lieferung frei.Für den neuen Service hat Familie Drewes in ein neues Lieferfahrzeug mit Kühlung - auch für Tiefkühlware - investiert. "Wer bei uns im Internet bestellt, kann sicher sein, dass die Ware nicht tagelang unterwegs ist, sondern wenige Stunden vor der Auslieferung noch in unseren Regalen lag", sagt Oliver Drewes. "Damit bieten wir einen sehr praktischen Online-Service mit stark regionalem Charakter."Ins Haus liefert der Frischemarkt übrigens schon seit vielen Jahren. "Bis jetzt wurden uns die Einkaufslisten jedoch gefaxt oder telefonisch durchgegeben", sagt Claus Drewes. Die telefonische Bestellung läuft übrigens weiter: Unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 - 130 13 05 nimmt das Edeka-Callcenter von montags bis samstags, 8 bis 20 Uhr, Einkaufslisten entgegen und leitet diese an Drewes weiter.