Umsatz steigt auf 470 Millionen Euro

Wachstum bei der Laurens Spethmann Holding dank Tee und Riegel.

Die Laurens Spethmann Holding (LSH) hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von 470 Millionen Euro abgeschlossen. Die Erlöse des Familienunternehmens und drittgrößten Teeherstellers Europas liegen leicht über dem Vorjahresergebnis von 468 Millionen Euro, teilte das Unternehmen jetzt mit. Zur positiven Entwicklung haben vor allem die Geschäftsbereiche Tee und Riegel beigetragen. So hat sich das Kerngeschäftsfeld Tee, das über einen Anteil von 70 Prozent am Gesamtumsatz der LSH verfügt, trotz des vergleichsweise warmen Winters erfreulich entwickelt. Insbesondere die innovative Traditionsmarke Meßmer sowie das Gastronomiegeschäft, beide unter dem Dach der Ostfriesischen Tee Gesellschaft (OTG), haben gute Ergebnisse geliefert. Auch die auf Teeprodukte spezialisierte Firma Pagès in Frankreich, die seit 1992 zur LSH gehört, hat zum Geschäftserfolg beigetragen.Eine positive Entwicklung verzeichnet auch die Produktpalette der LSH-Tochtergesellschaft Nutrisun, die mittlerweile für 13 Prozent der Umsätze des Familienunternehmens steht (nach zwölf Prozent im Vorjahr). Die Umsätze mit Müsli- und Cerealienriegeln konnten deutlich gesteigert werden. Das Werk Medin in Faulbach hat die Riegelproduktion um 20 Prozent steigern können. Im dritten Geschäftsfeld Cerealien, das die LSH mit einer 50-prozentigen Beteiligung an der Nordgetreide GmbH abdeckt und das 17 Prozent zum Umsatz beiträgt, verlief die wirtschaftliche Erfolgskurve 2016 auf einem stabil zufriedenstellenden Niveau.Mit zum Unternehmenserfolg der LSH beigetragen haben im vergangenen Jahr erhöhte Effizienz in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern sowie die getätigten Investitionen von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro in die Infrastruktur und den Ausbau der Produktionsstätten.• Das Lebensmittelunternehmen ist ein unabhängiges, in vierter Generation geführtes Familienunternehmen mit Stammsitz in Seevetal. Die Tochterunternehmen sind in Deutschland und europaweit in den Geschäftsbereichen Tee, Riegel, Süßstoffe und Cerealien aktiv. Mit der 1907 gegründeten Ostfriesischen Tee Gesellschaft (OTG) und dem mit 70 Prozent Anteil am Gesamtumsatz wichtigsten Geschäftsfeld Tee, ist die LSH in Deutschland führender Teeanbieter. So gehören die Marken Meßmer und Milford zu den meistverkauften Teesorten Deutschlands. Das Geschäftsfeld Cerealien wird gemeinsam mit der Nordgetreide betrieben, an der die LSH mit 50 Prozent beteiligt ist. Unter der Firmierung Nutrisun werden Süßstoffe und Riegel hergestellt und vertrieben. Daneben sind die Unternehmen der LSH im Sektor der Handelsmarken aktiv und engagieren sich zunehmend in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Großverbraucher. Der Auslandsanteil am Gesamtgeschäft beträgt 37 Prozent. Die LSH betreibt Tochtergesellschaften unter anderem in Russland, Österreich und Frankreich. Europaweit beschäftigen die Unternehmen aktuell unter dem Dach der LSH 1.100 Mitarbeiter, davon 955 in Deutschland.