Neu Wulmstorf: Frisches Trio für die Kaffee-Stuuv

Volle Stube bei erster DRK Kaffee-Stuuv unter neuer Leitung

ab. Neu Wulmstorf. „Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Ihnen“: Mit diesen herzlichen Worten und einem Glas Sekt begrüßten die drei neuen Mitarbeiterinnen der DRK-Kaffee-Stuuv in Neu Wulmstorf kürzlich erstmals ihre Gäste. Nach fünf Jahren hat nun das Team der Kaffee-Stuuv gewechselt und Andrea Pröhl, Katja Grambow und Miriam Stehle haben übernommen.Bis auf einen freien Platz war die Stube an diesem Tag komplett gefüllt, unter den 34 Anwesenden herrschte eine fröhliche Stimmung. „Ich wollte gerne im Ort ehrenamtlich tätig werden“, verrät Katja Grambow, von Beruf Floristin. „Als wir erfahren haben, dass in der Kaffee-Stuuv ein Wechsel ansteht, haben Andrea und ich beschlossen, dass wir es machen.“ Beide haben einen „engeren Draht“ zum DRK Neu Wulmstorf: Ihre Ehemänner Bernhard Pröhl und Thomas Grambow sind Erster und Zweiter Vorsitzender des Ortsvereins.Andrea Pröhl, hauptberuflich bei der Volksbank Lüneburger Heide tätig, brachte ein paar neue Ideen ein, beispielsweise die Besucher der Kaffee-Stuuv dazu anzuregen, alte Fotos mitzubringen. „Sich über die Fotos zu unterhalten, ist eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich besser kennenzulernen“, sagt sie.Die dritte im Bunde, Miriam Stehle, hauptberuflich Regional-Verkaufsleiterin und gerade in Elternzeit, hatte zuvor in der DRK Kleiderkammer mitgeholfen und dadurch von einem Team-Wechsel in der Kaffee-Stuuv erfahren: „Vorab haben wir drei uns einmal getroffen und Ideen ausgetauscht, was wir neben Kaffee und Kuchen zur Unterhaltung anbieten können.“ Heute stünden Spiele parat, an anderen Tagen gebe es beispielsweise Vorträge, sagt Stehle.Einen Fahrdienst gibt es auch: Wer selbst nicht in der Lage ist, in die Gumbinner Straße 2a zu gelangen, kann sich für einen Besuch in der Kaffee-Stuuv abholen lassen.• Die Kaffee-Stuuv findet jeden ersten Dienstag im Monat statt. Am 7. Februar erwartet die Gäste eine fröhliche Partie Bingo, am 7. März gibt es einen Vortrag zur Patientenverfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei, Kuchen inkl. Getränk gibt es zum Selbstkostenpreis für ca. 3 Euro.• Weitere Infos beim DRK Ortsverein Neu Wulmstorf unter Tel. 040 - 7007014