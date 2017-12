Neu Wulmstorf: Beim Zweirad-Kauf richtig sparen

Attraktive Angebote bei "Hauschild Der Zweiradexperte"



Halbe Preise, volle Qualität! Noch im alten Jahr hält das Team von "Hauschild Der Zweiradexperte" in Neu Wulmstorf, Hauptstraße 44, für seine Kunden besonders attraktive Angebote bereit: Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Samstag, 6. Januar 2018, gibt es auf viele aktuelle Fahrradmodelle bis zu 50 Prozent Preisnachlass. Zum Beispiel lässt sich beim Kauf des City-Bike Modell "Bici Italia 1949" der Marke Pegasus, 28 Zoll, in unterschiedlichen Farben und mit einer Sieben-Gang-Schaltung von Shimano ganze 200 Euro sparen.Auch Zubehör, Bekleidung und Schuhe bietet der Zweirad-Profi zu günstigen Konditionen an. Elektrofahrräder gibt es bei den Radexperten: Für einige Modelle zahlen Kunden 20 Prozent weniger - E-Bike-Vorführmodelle werden sogar bis zu 40 Prozent im Preis reduziert. Bei einer Probefahrt vor Ort können sich Interessierte von den VorzügenNeben diesen attraktiven Angeboten und einer Riesenauswahl mit rund 800 Fahrradmodellen auf 1.000 Quadratmetern Ladenfläche steht das Experten-Team um Christa und Hans-Heinrich Hauschild mit Rat und Tat zur Seite.Auch Fahrradreparaturen jeder Art führen die kompetenten Mitarbeiter durch. Wer sein Fahrrad in die Werkstatt bringt, darf für die Zeit der Reparatur ein Leihrad mit nach Hause nehmen, und das sogar kostenfrei!