VitAlex-Apotheke Neu Wulmstorf: Medizinisch bestens beraten

VitAlex-Apotheke lädt zu Tag der offenen Tür ein

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet das Team der VitAlex-Apotheke am Freitag, 18. November, von 10 bis 17 Uhr in Neu Wulmstorf, Schifferstraße 2. Kunden und Gäste sind herzlich dazu eingeladen, das gesamte Angebot der VitAlex-Apotheke kennenzulernen. Dabei können sich die Besucher auch maschinelle Vorgänge zeigen lassen und sich über Berufsbilder rund um die Apotheke informieren. Zudem gibt es einen fünfzehnprozentigen Preisnachlass auf alle Produkte aus dem Hautregal. Besucher können eine professionelle Hautanalyse zu einem Vorzugspreis durchführen und sich die passende Hautpflege empfehlen lassen."Zu den bekannten Leistungen einer Apotheke haben wir uns auf besondere Serviceangebote spezialisiert", informiert Apothekerin Alexandra Horn-Papenfuß. "Beispielsweise können wir jedem Patienten automatisch und fehlerfrei seine Arzneimittel verblistern." Bei dieser Methode werden die täglich verordneten Medikamente in einem sogenannten Wochen-Blisterschlauch in seperate Einnahmebeutel abgefüllt. Jede Tüte wird anschließend mit allen wichtigen Daten versehen. Es erleichtert den Patienten die Einnahme und beugt Verwechslungen vor. "Besonders interessant ist dieses System für Pflegedienste und Pflegebetriebe", erklärt Horn-Papenfuß. "Doch auch Einzelpersonen, die sich selbst zu Hause versorgen und mehrere Medikamente täglich einnehmen müssen, profitieren von der Verblisterung."In der VitAlex-Apotheke kümmert sich ein neunköpfiges Experten-Team, bestehend aus drei Apothekern, drei pharmazeutisch-technischen Assistenten und drei pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten, um die Bedürfnisse der Patienten. Abgerundet wird die sichere Abgabe der Arzneimittel durch ein automatisches Warenlager, das eine optimale Übersicht über alle vorhandenen Medikamente gewährleistet.