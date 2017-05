Beste Laune auf dem Schützenfest in Heinbockel

Mit viel guter Laune feierten die Schützen in Heinbockel am vergangenen Wochenende ihr Schützenfest. Dabei ließen sie u.a. ihren neuen Schützenkönig Hermann Haack hochleben. Bei fetziger Musik mit der Stimmungsband "Colorado" tanzten die Vereinsmitglieder mit ihren Gästen bis in den frühen Morgen.