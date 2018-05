Spargel vom Gut Kuhla: Ein ganz besonderer Genuss

Frischen Kuhla-Spargel gibt es im Hofladen und an 20 Verkaufsständen

Auf Gut Kuhla in Himmelpforten ist wieder Spargelzeit! Sowohl im Hofladen, Kuhla 6, als auch an insgesamt 20 Verkaufsständen von Otterndorf im Landkreis Cuxhaven bis nach Hamburg wird das königliche Stangengemüse in bewährter Qualität und Frische angeboten.Auch auf dem Stader Wochenmarkt ist derzeit jeden Mittwoch und Samstag ein Verkaufswagen aus Kuhla vor Ort. Eine Liste aller Verkaufsstellen finden Interessierte im Internet: www.gutkuhla.de sowie auf Facebook."Aufgrund der Witterung hat die Spargelzeit bei uns rund zwei Wochen später als sonst begonnen", sagt Linda Peters vom Kuhla-Team. "Als kleinen Ausgleich werden wir deshalb die Spargelsaison um einige Tage verlängern. Statt des klassischen Endtermins 24. Juni wird es an einigen Verkaufsständen sowie im Hofladen noch bis zum 30. Juni Spargel geben."Kuhla-Spargel erhalten Kunden auf Wunsch übrigens auch geschält. Größere Mengen sollten 24 Stunden vorher unter Tel. 04144-5801 bestellt werden. Besonders lohnenswert ist diese Saison übrigens der Spargelkauf an einem Mittwoch. Denn jeden Mittwoch ist "Spar-geltag" und es gibt 20 Prozent Preisnachlass auf das Stangengemüse. Auf Gut Kuhla ist der Spargelkauf immer ein besonderes Einkaufserlebnis. In dem traditionellen Hofladen in einer umgebauten Scheune gibt es neben dem feldfrischen Stangengemüse auch zahlreiche Delikatessen. Dazu gehören Erdbeeren vom Hof Heuer, exzellente Weine vom Winzer, Kartoffeln, Wildspezialitäten und vieles mehr. Etwas ganz Besonderes ist die Genuss-Spargelsauce, die der Gastronom Claus Peter vom Genusshotel Peter aus der Wingst exklusiv für Gut Kuhla herstellt. Die helle Sauce ist wesentlich leichter und fettärmer als eine klassische Hollandaise und pikant abgeschmeckt. In dieser Saison lässt es sich das Genusshotel-Team zudem nicht nehmen, die Gäste auf Gut Kuhla persönlich kulinarisch zu verwöhnen. Am Samstag, 26. Mai, gibt es dort zwischen 10.30 und zirka 16 Uhr Peters prämierte Grünkohlbratwurst vom Grill mit Spargelchutney.Ein Gaumenschmaus ist auch das Angebot aus "Göltzers mobiler Landhausküche". Marcel Göltzer öffnet am Sonntag, 27. Mai, sowie am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, seinen Küchenwagen und serviert dort von 11.30 bis zirka 17 Uhr außergewöhnliche Spargelkreationen.