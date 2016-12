Der Termin für das Patricia Kelly-Konzert in Tostedt steht!

Patricia Schelle ist überglücklich: Der 35-jährigen Halb-Irin ist es gelungen, in ihrem Heimatort Tostedt ein Konzert ihrer Namensvetterin Patricia Kelly zu organisieren. Das steigt am Samstag, 29. April, um 20 Uhr in der Tostedter Schützenhalle, Schützenstraße 51. Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Ein Teil des Erlöses wird der Johannes-Kindertagesstätte in der Breslauer Straße gespendet.Wie berichtet, ist Patricia Schelle seit ihrer Kindheit ein großer Fan der Kelly Family. Insbesondere die Lieder von Patricia Kelly haben es ihr angetan, weil sie besonders bewegend und die Texte aus dem Leben gegriffen seien.Patricia Kellys neues Konzept bezieht die Fans bei der Planung der Konzerte mit ein, indem die Fans selbst ein Konzert in ihrer Gemeinde organisieren können. So machte es bereits im vergangenen Jahr Melanie Anderke in Vierhöfen. Und auch für die Dreifach-Mama Patricia Schelle war das Konzert ein Herzenswunsch. Voraussetzung für den Auftritt war, dass sie das dafür nötige Geld, u.a. für Anfahrt und Unterbringung für Patricia Kelly und die zwei Musiker, die sie begleiten, sowie für Gema-Gebühren zusammen bekommt."Dank des Artikels im WOCHENBLATT konnten wir die Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung für unser Vorhaben gewinnen, die jetzt als Haupt-Sponsor auftritt", freut sich Patricia Schelle. Auch die Samtgemeinde unterstützt das Vorhaben, indem sie die Schützenhalle aus ihrem Raumnutzungskontingent zur Verfügung stellt.• Wer Tickets für das Konzert im April haben möchte, kann diese im Internet bei, telefonisch unter Tel. 0176-21848370 und per E-Mail an:reservieren. Der Eintritt kostet 27 Euro im Vorverkauf, 30 Euro an der Abendkasse, für Kinder bis zwölf Jahre 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.