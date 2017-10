Neuer Dorfmittelpunkt in Dohren: "Angolo Croccante" bietet Köstlichkeiten

Die Bürger in Dohren sind begeistert: An der Ecke Hollenstedter Straße/Fischteichenweg gibt es jetzt wieder einen Treffpunkt: „Angolo Croccante“. Zahlreiche Gäste gratulierten jetzt den Inhabern Sebastiano Nino Strazzullo und Silvia Serpil Basaran zur Eröffnung des kleinen Ladens, in dem es morgens ab 6 Uhr (belegte) Brötchen für die Dohrener und durchreisenden Berufstätige sowie mittags ab 12 Uhr leckere Pizzen und Pasta-Gerichte gibt - auch außer Haus und auf Wunsch sogar vegan.Dabei sind die Inhaber vom Fach: Sebastiano Nino Strazzullo ist Pizzabäcker, Silvia Serpil Basaran Köchin.Im Geschäft können zudem verschiedene Kaffeespezialitäten genossen werden. Zum Verkauf stehen italienische Weine und eine große Auswahl an Nudeln.„Wir wollen erst einmal schauen, was bei den Kunden ankommt, und das Angebot dann gegebenenfalls erweitern“, sagt Silvia Serpil Basaran.• Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 6 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr, samstags von 7 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr sowie sonntags von 8 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr, Tel. 0173-1752627 oder 0152-12994374.