Christliche Schule Nordheide freut sich über neue Spielgeräte

Die Christliche Schule informiert über die Grundschule



Über neue Spielgeräte freuen sich die Grundschulkinder der Christlichen Schule Nordheide. Lange haben sie auf ihre Nestschaukel hingearbeitet, sich bei zwei Sponsorenläufen nach Kräften eingesetzt und über 3.000 Euro erlaufen. Nun ist die Schaukel während der Hofpausen ständig in Betrieb, und am Nachmittag können die Betreuungskinder darauf entspannen.Die Kindergartenkinder der Spielschule freuen sich ebenfalls über ein neues Gerät auf ihrem Waldspielplatz. Dank einer Spende in Höhe von 1.000 Eurovon der Haspa wurde ein Bodentrampolin angeschafft. So genießen die Kleinen die trockenen Herbststunden an der frischen Luft.Am kommenden Dienstag, 21. November, informiert die Christliche Schule Nordheide, ehemals August-Hermann-Francke-Schule, über ihre Arbeit in der Grundschule. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Harburger Straße 50 (B75). Im Januar werden die Plätze für die neuen Erstklässler vergeben.Weitere Informationstermine werden am 15. Januar für die Gymnasiale Oberstufe und am 23. Januar für die Sekundarstufe I angeboten.