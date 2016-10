Der amtierende Europa- und Weltmeister im Wintertriathlon, Reinhold Wolter, startet jetzt für den VfL Jesteburg. Der Vielseitigkeitssportler aus Brackel hofft, den Sportverein auch international bekannt zu machen. In seiner kurzen Vereinszugehörigkeit hat er bereits gute Ergebnisse erzielt. Der 79-Jährige, der in der Altersklasse 80 startet, wurde beim World-Triathlon in Hamburg Dritter, beim Brunsberglauf Zweiter und beim Mountainbike-Rennen in Jesteburg sicherte er sich in seiner Altersklasse den ersten Platz.In Jesteburg bereitet sich Reinhold Wolter auf die Europa- und Weltmeisterschaft im Wintertriathlon in Otepää (Estland) vor.