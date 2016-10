Shoppen und sich wohlfühlen: Buchholz Galerie feiert!

Bei einem Kaffee- und Kuchenverkauf - ein Stück Kuchen kostet 1 Euro - wird der Erlös einer karitativen Institution zur Verfügung gestellt.„Eine besondere Attraktion werden unsere Modenschauen am Samstag sein, die um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr stattfinden“, sagt Stefan Sahr (Centermanagement). Auch die Geschäfte veranstalten für ihre Kunden am Samstag zahlreiche Aktionen, bei denen es unter anderem tolle Rabatte auf die Artikel gibt.„Wir möchten uns wie in den Vorjahren bei unseren Kunden mit einem unterhaltsamen Tag bedanken“, so Stefan Sahr. „Wir freuen uns, dass die Bewohner der Region - und auch Besucher, die weiter entfernt wohnen - nach Buchholz in die Buchholz Galerie kommen und die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten der Fachgeschäfte nutzen“, so der Centermanager.Die Buchholz Galerie hat sich in den vergangenen Jahren mit ihrem Angebot zu einem Besuchermagneten der Nordheidestadt entwickelt. Rund 200.000 Besucher suchen monatlich das Einkaufscenter auf. Dort stehen ihnen über 45 Shops zum kurzweiligen Einkaufsvergnügen zur Verfügung. Dort werden viele Produktgruppen, wie zum Beispiel Bekleidung für die ganze Familie, Schmuck, Parfüm, Drogerieartikel, Bücher, Schuhe, Konzertkarten, Papierwaren, Mobiltelefone, Dekorationsartikel, Reise, Apothekenartikel und viele weitere Serviceleistungen, angeboten. Im Untergeschoss laden Gastronomen und eine Bäckerei zum Verweilen und Entspannen ein.