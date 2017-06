Buchholzer Stadtlauf: Spitzenleistungen bei sommerlichen Temperaturen

Favorit Jan-Simon Hamann (30) hat fürTopleistung bei der 19. Auflage des Buchholzer Stadtlaufs gesorgt: Bei sommerlichen Temperaturen erreichte der gebürtige Buchholzer und jetzige Hamburger am Sonntagnachmittag im Halbmarathon über 21,1 Kilometer nach 1:13:20 Stunden das Ziel. Und das, obwohl das Rennen in Buchholz nur als harter Trainingslauf für den Hella-Halbmarathon am kommenden Wochenende in Hamburg gedacht war. Mehr als 2.100 Läufer, Skater und Walker waren am Sonntag in Buchholz am Start.Mehr zum Stadtlauf in unserer Printausgabe am kommenden Mittwoch.