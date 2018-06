Letztes Punktspiel für TSV Over-Bullenhausen

(cc). Zum letzten Saisonspiel in der Fußball-Kreisklasse Altherren müssen die "Old Bulls" des TSV Over-Bullenhausen, die erst kürzlich den Kreispokal geholt haben, am Freitag, 8. Juni, zum TuS Nenndorf reisen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Für die neue Saison 2019/19 sucht der TSV neue Mitspieler für die Altherrenmannschaft und auch im Jugendbereich.